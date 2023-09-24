В Пензе представили проект развития транспортного обслуживания

24.09.2023 | 11:14

В Пензе представили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Ее подготовили исследователи из Санкт-Петербурга.

Документ размещен на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

Согласно проекту, на его реализацию потребуется 19 млрд 21 млн рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут бюджетные и внебюджетные средства, государственно-частное партнерство.

Воплощение программы займет несколько лет и завершится в 2032 году.

Для осуществления проекта в Пензе потребуется закупка 14 маршруток, 151 автобуса средней вместимости, 133 - большой, а также 108 троллейбусов.

Для обслуживания Пензенской городской агломерации нужно будет закупить 47 автобусов малой вместимости, столько же средней и 13 - большой.

Также в рамках проекта нужно создать автоматизированную систему оплаты проезда и подсчета пассажиров.

Помимо закупки машин, в Пензе необходимо построить оборудованные остановочные площадки с павильонами в районе аэропорта, на ГПЗ-24, в поселке Согласие, Тепличном, на улице Одесской, у городской больницы № 5, в Кривозерье, у мясокомбината, у строительного университета, на Западной Поляне (у бывшего ТЦ «Велес»), на острове Пески и других территориях.

Также требуется строительство отстойно-разворотных площадок в Арбековской Заставе, на Гидрострое, у Дизельного завода, аэропорта, на улицах Мира, Аустрина, Титова, у кардиоцентра, строительного университета и в других местах.

Проект предполагает реконструкцию уже существующих остановочных площадок. Речь идет о павильонах на улицах К. Цеткин, Минской, Аустрина, Зеленодольской, Баженова, а также в поселках Нефтяник и Победа, на Барковке, площади Маршала Жукова и в других местах.

Заездные карманы предложили реконструировать на улицах Российской, Водопьянова, на площади Маршала Жукова, у кардиоцентра.

В конце 2021 года губернатора Олег Мельниченко объявил, что с 1 января 2022-го всю систему полномочий по транспортному обслуживанию населения в Пензенской агломерации полностью забирает на себя регион и что область получит инфраструктурный кредит на реализацию транспортной реформы.

Пензенцам пообещали закупку новых автобусов, троллейбусов, бесконтактную оплату проезда и «золотой час» - время, в течение которого можно будет сделать пересадку между маршрутами без оплаты.