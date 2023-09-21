Для владельцев лодок, катеров и гидроциклов ввели новые правила

21.09.2023 | 08:56

В среду, 20 сентября, главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин рассказал об изменениях в законодательстве для владельцев маломерных судов, вступивших в силу 8 сентября.

Теперь владелец маломерного судна обязан обратиться в подразделение ГИМС МЧС России с заявлением о его государственной регистрации и права собственности (перехода права собственности) на него в течение 30 календарных дней.

Также определены основания для исключения маломерного судна из реестра.

Во-первых, это соответствующее заявление собственника или его уполномоченного представителя в ряде случаев - например, перехода маломерного судна в другой реестр судов или отсутствие необходимости регистрации.

Во-вторых, это гибель судна, пропажа его без вести или утрата качеств в результате перестройки или других изменений.

«Купальный сезон завершился, но навигация продлится до 1 ноября. Мы призываем владельцев маломерных судов быть внимательными, осторожными и соблюдать все правила безопасности на воде», - заключил Сергей Петрунин.