Для владельцев лодок, катеров и гидроциклов ввели новые правила

В среду, 20 сентября, главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин рассказал об изменениях в законодательстве для владельцев маломерных судов, вступивших в силу 8 сентября.
Теперь владелец маломерного судна обязан обратиться в подразделение ГИМС МЧС России с заявлением о его государственной регистрации и права собственности (перехода права собственности) на него в течение 30 календарных дней.
Также определены основания для исключения маломерного судна из реестра.
Во-первых, это соответствующее заявление собственника или его уполномоченного представителя в ряде случаев - например, перехода маломерного судна в другой реестр судов или отсутствие необходимости регистрации.
Во-вторых, это гибель судна, пропажа его без вести или утрата качеств в результате перестройки или других изменений.
«Купальный сезон завершился, но навигация продлится до 1 ноября. Мы призываем владельцев маломерных судов быть внимательными, осторожными и соблюдать все правила безопасности на воде», - заключил Сергей Петрунин.
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