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Общество

Пензенцы смогут обратиться в любое подразделение налоговой службы

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В регионе реорганизуют налоговые органы. С 30 октября территориальные налоговые инспекции прекращают деятельность в качестве юрлиц и присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

Прием налогоплательщиков будет проводиться в обособленных подразделениях УФНС. Они будут созданы по экстерриториальному принципу, то есть граждане смогут обращаться в любое из них независимо от места жительства и постановки на налоговый учет.

Подразделения будут располагаться по следующим адресам:

- 440066, г. Пенза, ул. Стасова, 14;

- 440600, г. Пенза, ул. Московская, 81;

- 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 3;

- 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, 13;

- 442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная, 1;

- 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 234;

- 442246, Пензенская область, г. Каменка, ул. Чернышевского, 1Б;

- 442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Центральная, 247;

- 442895, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Чапаева, 114;

- 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Ленина, 78;

- 442310, Пензенская область, г. Городище, ул. Советская, 11;

- 442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, 4Б.

Единый регистрационный центр, проводящий государственную регистрацию юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, будет располагаться по прежнему адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 14.

Кроме того, на сайте ФНС функционирует более 70 электронных сервисов, позволяющих существенно сэкономить время. Также налогоплательщики могут получить услуги в МФЦ, напомнили в пресс-службе УФНС по Пензенской области.

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