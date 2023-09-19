Сетевое издание|18+|Вторник|19 сен 2023|13:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы могут получить квитанцию на уплату налога в МФЦ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В любом офисе МФЦ Пензенской области можно получить квитанцию на уплату налоговой задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также по штрафам, пеням, процентам.

Для этого понадобится лишь документ, удостоверяющий личность.

Сотрудник МФЦ проинформирует клиента, есть у него задолженность или нет. В случае если она имеется, работник центра бесплатно распечатает платежный документ с QR-кодом для быстрой оплаты через мобильное приложение банка.

Кроме того, 4 и 5 октября в офисе МФЦ № 1 (Пенза, ул. Шмидта, 4) с 10:00 до 15:00 пройдут дни открытых дверей с участием представителей Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений на оплату имущественных налогов, возможности получения налоговых уведомлений через личный кабинет на портале госуслуг и другим вопросам», - сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте