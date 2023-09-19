Пензенцы могут получить квитанцию на уплату налога в МФЦ

19.09.2023 | 11:22

В любом офисе МФЦ Пензенской области можно получить квитанцию на уплату налоговой задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также по штрафам, пеням, процентам.

Для этого понадобится лишь документ, удостоверяющий личность.

Сотрудник МФЦ проинформирует клиента, есть у него задолженность или нет. В случае если она имеется, работник центра бесплатно распечатает платежный документ с QR-кодом для быстрой оплаты через мобильное приложение банка.

Кроме того, 4 и 5 октября в офисе МФЦ № 1 (Пенза, ул. Шмидта, 4) с 10:00 до 15:00 пройдут дни открытых дверей с участием представителей Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

«Специалисты проконсультируют граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений на оплату имущественных налогов, возможности получения налоговых уведомлений через личный кабинет на портале госуслуг и другим вопросам», - сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.