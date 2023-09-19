В Роспотребнадзоре предупредили об опасности штамма пирола

19.09.2023 | 09:40

Новый вариант коронавируса пирола более заразен, чем омикрон. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) пирола имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона, и он более заразный, чем его предшественники», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Российской Федерации существуют тесты для выявления нового штамма коронавируса и средства для его лечения.

При этом, как сообщили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, показали, что нет оснований ожидать «второго пришествия омикрона».

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предупредил, что в России рост новых случаев заболевания штаммом пирола может совпасть с приходом гриппа и других респираторных вирусных инфекций.

«В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут одновременно атаковать людей - и взрослых, и детей», - сказал вирусолог.