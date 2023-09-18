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В стране и мире

Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

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В России в 2023 году прогнозируется приход тройной эпидемии. Об этом россиян предупредил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Он пояснил, что новый вариант коронавируса пирола активно распространяется на европейском континенте, вызывая подъем заболеваемости. В России рост новых случаев заболевания может совпасть с приходом гриппа и других респираторных вирусных инфекций.

«В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут одновременно атаковать людей — и взрослых, и детей», — сказал вирусолог.

Специалист рекомендовал привиться от гриппа, а также носить при себе средства индивидуальной защиты, которые следует использовать в местах массового скопления людей.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Ленте.ру», что новый вариант коронавируса пирола имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона. Также в службе отметили, что вакцины, созданные под омикрон-штамм, эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания.

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Источник — lenta.ru
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