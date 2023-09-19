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Общество

В областном минздраве высказались по поводу масочного режима

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Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом масочный режим ввели для врачей нескольких регионов РФ. В их числе и Пензенская область.

Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«Медперсонал в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областях и Пермском крае, а также в ХМАО снова будет принимать и консультировать вас исключительно в маске», - сказано в публикации.

Использование медицинских масок для пациентов носит пока рекомендательный характер.

Сообщение прокомментировали в пресс-службе минздрава региона.

«На прошлой неделе министр здравоохранения РФ дал поручение рассмотреть вопрос введения масочного режима для медработников всех медорганизаций, подведомственных минздраву. Но непосредственно в Пензенской области он и не отменялся», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ».

Ранее стало известно, что менее чем за месяц количество заболевших COVID-19 в области возросло почти втрое. С 21 по 27 августа диагноз «коронавирус» был поставлен 37 раз, с 28 августа по 3 сентября - 41, с 4 по 10 сентября - 62 раза.

Также в регионе наблюдается увеличение числа заболевших ОРВИ.

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