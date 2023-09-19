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Общество

При назначении директоров школ хотят учитывать мнение учителей

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Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову при назначении директоров школ установить процедуру утверждения их учителями. Поддержать кандидата должно 75% педагогического состава.

Такое же условие она считает необходимым при проведении аттестации директоров учебных заведений.

Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

«При этом важно, чтобы утверждаемый кандидат мог продемонстрировать свои административные навыки, исполняя обязанности директора школы в течение двух месяцев. После этого педагогический коллектив будет иметь достаточно оснований для того, чтобы одобрить или отклонить кандидатуру нового директора», - уточнила Лантратова.

По ее мнению, такие меры повысят уровень руководителей образовательных организаций, станут для директоров стимулом к заботе о педагогах и повысят статус профессии учителя.

«По данным РАО, от 17 до 52% молодых учителей увольняются из школ в первые 5 лет после начала работы. Одной из причин этого является некомпетентность администрации школы», - обосновала Яна Лантратова свое предложение.

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