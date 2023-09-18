Парковка на набережной Суры будет готова к концу года

18.09.2023 | 08:45

В Пензе в декабре этого года должны завершить строительство парковки в южной части набережной Суры.

Согласно постановлению, размещенному на сайте администрации города, работами займется МБУ «Пензавтодор».

Предельный срок действия муниципального контракта по закупке услуг - 15 декабря.

Ранее сообщалось, что парковка появится на углу улиц Урицкого и М. Горького. Стоянка будет платной.

Ее строительство запланировано в рамках реконструкции участка набережной Суры в районе подвесного моста. Территорию закрыли на ремонт в марте 2022-го. Завершились работы в мае 2023-го. Подрядчик уложил плитку, сделал амфитеатр, обустроил скейт-площадку, а также бесплатные туалеты.