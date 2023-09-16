В областном центре приводят в порядок улицу Революционную

В Пензе идет ремонт одной из старейших улиц - Революционной.
Преобразиться должен участок от Большой Радищевской до улицы Кураева.
В августе здесь вели работы по переустройству водопроводной сети. Теперь приводят в порядок дорогу.
В администрации города рассказали, что на участке заняты специалисты МБУ «Пензавтодор». Сейчас они занимаются фрезерованием старого полотна.
«Планируется отремонтировать смотровые колодцы и уложить двухслойное асфальтовое покрытие», - обозначили задачи в пресс-службе мэрии.
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