В областном центре приводят в порядок улицу Революционную

16.09.2023 | 14:17

В Пензе идет ремонт одной из старейших улиц - Революционной.

Преобразиться должен участок от Большой Радищевской до улицы Кураева.

В августе здесь вели работы по переустройству водопроводной сети. Теперь приводят в порядок дорогу.

В администрации города рассказали, что на участке заняты специалисты МБУ «Пензавтодор». Сейчас они занимаются фрезерованием старого полотна.

«Планируется отремонтировать смотровые колодцы и уложить двухслойное асфальтовое покрытие», - обозначили задачи в пресс-службе мэрии.