В Пензе с поверхности «Глобуса» удалили грязь

В Пензе продолжается реконструкция монумента «Глобус», расположенного на пересечении улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта.
В пятницу, 15 сентября, подрядчик проводил пескоструйную обработку поверхности объекта.
«Данный метод относится к холодному виду обработки поверхности без использования химических реагентов. При очистке ненужные материалы и загрязнения удаляются.
Таким образом поверхность материала подготавливается для нанесения краски, что станет следующим этапом реставрации одной из основных достопримечательностей города», - сообщили в администрации Пензы.
О том, что «Глобус» начали восстанавливать, стало известно 22 августа. С 13-метрового сооружения демонтировали изображения материков. В планах - снять старую краску и нанести свежую, закрепить подсвечиваемые рельефы, озеленить прилегающую территорию.
Как сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы, на монумент также вернутся аббревиатура «СССР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Работы рассчитывают завершить до октября текущего года.
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