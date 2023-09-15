В Пензе с поверхности «Глобуса» удалили грязь

15.09.2023 | 15:05

В Пензе продолжается реконструкция монумента «Глобус», расположенного на пересечении улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта.

В пятницу, 15 сентября, подрядчик проводил пескоструйную обработку поверхности объекта.

«Данный метод относится к холодному виду обработки поверхности без использования химических реагентов. При очистке ненужные материалы и загрязнения удаляются.

Таким образом поверхность материала подготавливается для нанесения краски, что станет следующим этапом реставрации одной из основных достопримечательностей города», - сообщили в администрации Пензы.

О том, что «Глобус» начали восстанавливать, стало известно 22 августа. С 13-метрового сооружения демонтировали изображения материков. В планах - снять старую краску и нанести свежую, закрепить подсвечиваемые рельефы, озеленить прилегающую территорию.

Как сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы, на монумент также вернутся аббревиатура «СССР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Работы рассчитывают завершить до октября текущего года.