Рабочим Никольского завода задолжали более 1 млн по зарплате

15.09.2023 | 16:46

На личный прием, который провели в Никольске глава регионального следственного управления Владимир Игнатенков, и. о. прокурора области Александр Лейзенберг и главный инспектор труда Евгений Трошин, пришел 41 горожанин.

Все они - работники ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла». Причиной обращения стала задолженность предприятия по зарплате в пределах одного месяца, которая превысила 1 млн рублей.

На личном приеме обсудили меры, принимаемые для погашения долга. Директора предприятия предупредили об уголовной ответственности, которая наступает при задержке зарплаты больше чем на два месяца или частичной невыплате свыше трех месяцев.

В этом году возбуждено уже 7 уголовных дел, расследование 6 из них завершено. Причиненный ущерб превысил 1 млн 350 тыс. рублей и возмещен в полном объеме.

«Погашение задолженности по зарплате перед работниками завода находится на контроле в аппарате следственного управления», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.