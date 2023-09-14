Пензенцам объяснили причину таинственного вечернего шума

14.09.2023 | 10:44

Сетевое издание «ПензаИнформ» выяснило причину шума, встревожившего жителей областного центра вечером в среду, 13 сентября.

Горожане активно обсуждали звук непонятного происхождения. Его слышали в микрорайонах Арбеково, Шуист, Западная Поляна, на улице 8 Марта, в районе автовокзала и памятника Победы.

Один из горожан описал его как шум от работы какой-то техники или летящего самолета.

Ряд участников обсуждения предположил, что гул исходит от ТЭЦ-1.

В филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» пояснили: звук действительно связан с работой агрегатов. «Производился плановый пуск оборудования на ТЭЦ-1», - уточнили в пресс-службе организации.