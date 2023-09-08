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Общество

10 сентября внесут изменения в схемы движения маршруток

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В воскресенье, 10 сентября, на время проведения крестного хода в Пензе изменится схема движения общественного транспорта.

С 10:45 и до 12:30 (окончания шествия) пассажиров будут возить так:

- маршрутки № 17 поедут по улице Суворова до Чехова, затем - по Кирова, далее - как обычно;

- микроавтобусы № 1т с улицы Пушкина повернут на Плеханова, потом поедут по Октябрьской, Привокзальной площади, улицам Плеханова, Пушкина и далее - по старой схеме;

- маршрутки № 39 с улицы Пушкина проследуют на Плеханова, затем - Бакунина, Кирова, а далее - как обычно;

- микроавтобусы № 63 с улицы Пушкина направятся на Плеханова, Бакунина, Чехова, далее - по прежней схеме;

- маршрутки № 33 с улицы Пушкина поедут по Большой Радищевской, Максима Горького, Кирова, далее - как обычно.

Все изменения касаются движения транспорта в обоих направлениях, предупредили в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области».

Шествие, из-за которого перекрывают улицы Советскую, Володарского и Октябрьскую, будет совершено в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

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