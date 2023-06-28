В МРЭО ГИБДД предупредили о техническом сбое

28.06.2023 | 12:47

В среду, 28 июня, в работе регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции произошли изменения из-за технического сбоя в федеральной информационной системе (сервис «ФИС ГИБДД»).

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению функционала сервиса. После возобновления работоспособности информационного ресурса всем гражданам, записавшимся на получение госуслуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений на 28 июня 2023 г., услуга будет предоставлена», - предупредили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день начальник управления Антон Шматков сообщил, что во время сбоев посетителей принимают в рамках живой очереди, причем «подразделения работают до последнего человека».

«Да, периодически наблюдаются сбои по записи, но мы мониторим ситуацию. У нас есть такое понятие, как глубина очереди. Каждый день вечером мне на стол приносят бумагу, из которой видно, можно ли записаться. В принципе, я проблем по записи сейчас не вижу, свободные слоты есть в каждом подразделении.

Но иногда просматривается проблема со связью. В таком случае можно прийти в МРЭО, взять в терминале талон на место, например, на послезавтра. Также записаться можно по телефону», - уточнил Шматков в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте» 28 июня.