Работу аттракционов будут контролировать по закону

07.09.2023 | 08:15

В России появится федеральный закон о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов всех видов. Законопроект, разработанный парламентариями Санкт-Петербурга, поддержало Правительство РФ. В соответствии с ним регионы получат право регистрировать устройства для развлечений и запрещать их деятельность.

Сейчас власти на местах реагируют только на чрезвычайные происшествия, поясняют авторы документа.

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», - рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Также в правительстве сообщили, что «на уровне федерального законодательства требуется установить полномочия органов государственной власти в указанной сфере и описать предмет регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

Это должно способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов.

Член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук, комментируя документ, отметил, что сегодня аттракционы - это бизнес без должного контроля государства.

«По сути, покупая зачастую недешевые билеты, родители на свой страх и риск отправляют кататься на них детей. Но родители должны быть уверены, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает», - отметил он.

В Пензенской области случались ЧП на аттракционах. 16 августа в пензенском ЦПКиО имени В. Г. Белинского с монорельса сошли вагончики карусели «Веселые горки». Контролеры помогли снять детей с аттракциона, никто не пострадал. В дирекции парка сообщили, что «Веселые горки» - коммерческий аттракцион, за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.

6 июня в Кузнецке в парке «Нескучный сад» из-за отключения электричества встало колесо обозрения, и люди застряли на высоте. По словам очевидца, в одной из кабинок находилась девочка без взрослых.