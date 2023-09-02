К жильцам проблемного дома приехал главный следователь области

02.09.2023 | 11:26

Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Владимир Игнатенков лично занялся проблемой пензенцев, проживающих в доме № 10а на улице Попова.

Подвал дома постоянно затапливают канализационные стоки, на стенах появляется черная плесень. Это происходит из-за изношенных коммуникаций, капремонт которых затянулся и прошел с нарушениями. Кроме того, причина постоянных подтоплений - засор во внутриквартальной системе. Ее необходимо промывать с помощью гидравлики, но и это не решит проблему полностью.

Одна из жительниц обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте». Она пожаловалась, что, помимо проблем с канализацией, в квартирах в холодное время года практически отсутствует отопление.

Ранее глава СК России поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении проводилась процессуальная проверка. 25 августа Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

В четверг, 31 августа, Владимир Игнатенков встретился с жителями дома. Они рассказали о бездействии управляющей компании и органов, контролирующих состояние жилого фонда и качество ремонтных работ, что привело к коммунальным проблемам.

Владимир Игнатенков совместно с директором регионального фонда капремонта МКД Натальей Моисеевой и руководителем управляющей компании «Контур» Олегом Сорокиным осмотрели квартиры и подвальные помещения в проблемном доме.

Жильцам ответили на заданные ими вопросы, состоялось обсуждение хода расследования и мер, направленных на восстановление прав граждан.

«Жителям предоставлены контактные телефоны сотрудников аппарата следственного управления и следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы для оперативного разрешения возникающих вопросов», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.