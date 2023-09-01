В Пензенской области погода в выходные будет располагать к прогулкам. Об этом свидетельствуют данные портала регионального гидрометцентра.
В субботу, 2 сентября, ночью ожидается +8...+10 градусов, днем +24...+26. Будет дуть слабый ветер с востока.
В воскресенье прогнозируется +10...+12 градусов ночью и +24...+26 днем. Направление ветра изменится на юго-восточное.
Существенных осадков в выходные не ожидается.
Когда на улице похолодает и стоит ли пензенцам ждать в сентябре бабьего лета, можно узнать здесь.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀