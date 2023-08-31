Пожилым пензенцам и инвалидам напомнили о пунктах проката

31.08.2023 | 10:41

В Пензе и семи районах области: Бековском, Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Сердобском и Шемышейском - реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе пунктов проката технических средств реабилитации.

Об этом в четверг, 31 августа, на брифинге в региональном правительстве рассказал замминистра труда, соцзащиты и демографии Сергей Казаков.

Он сообщил, что инвалиды и пожилые люди могут взять напрокат трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, функциональные кровати, противопролежневые матрацы и подушки, скользящие простыни, судна, кресла-туалеты и другие необходимые им предметы.

Причем воспользоваться услугой могут не только граждане, уже имеющие инвалидность, но и те, которые находятся в процессе ее оформления.

С начала года в пунктах проката средства реабилитации уже выданы 1 082 гражданам.

Для того чтобы воспользоваться услугами проката, следует дистанционно обратиться в ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8-899-234-49-73.