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Общество

Пензенцы смогут бесплатно сходить в планетарий

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Пензенский планетарий примет первых посетителей в день открытия - в субботу, 2 сентября. Об этом региональное министерство культуры и туризма сообщило 31 августа.

В первый день для горожан организуют четыре сеанса - в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. При этом посетить планетарий люди смогут бесплатно - билеты будут выдавать 1 сентября в старом и новом корпусах Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. По одному в руки.

«Также по 10 билетов будут разыгрываться за полчаса до каждого сеанса на площади перед планетарием», - добавили в министерстве.

С 3 сентября горожане также смогут посмотреть на звезды, не тратя денег. Учреждение будет работать в тестовом режиме. Предусмотрено два сеанса в день - в 14:00 и 16:00. Билеты предоставят записавшимся по телефону (8412) 63-44-32.

Торжества в честь открытия планетария и входной территории центрального парка имени В. Г. Белинского начнутся с ярмарки изделий народных промыслов в 10:00. В 12:00 горожан ждет большая концертная программа, а в 16:00 детские игры, посвященные космосу.

В 19:30 стартует светомузыкальное представление с использованием электронных музыкальных инструментов.

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