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Общество

На открытии планетария пензенцев ждет светомузыкальное представление

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В субботу, 2 сентября, в Пензе состоится открытие планетария и входной территории центрального парка имени В. Г. Белинского.

Главной площадкой празднования станет сцена перед планетарием.

С 12:00 до 17:30 состоится концертная программа «Россия, вперед!», в которой примут участие детские коллективы.

С 10:00 до 18:00 на аллеях парка развернется ярмарка изделий народных промыслов.

С 16:00 до 17:00 на танцплощадке пройдет детская игровая программа, посвященная космосу.

В 19:30 начнется светомузыкальное представление с использованием электронных музыкальных инструментов, оно продлится до 21:00.

«Современный планетарий появился в Пензе через 13 лет после того, как старое здание было признано аварийным и работа учреждения приостановлена. Торжественное открытие состоится в год 100-летия открытия эпохи планетариев», - напомнили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

А главным новшеством реконструированной территории входа в парк станет фонтан. Его пробный запуск состоялся 29 августа.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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