Сроки открытия нового входа в парк Белинского перенесли

28.08.2023 | 13:56

Монтаж входной группы в парк Белинского со стороны улицы Карла Маркса в Пензе закончат 30 августа.

Об открытии обновленного входа спросила подписчица главы Пензы Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте».

«Парк Белинского, вход со стороны Карла Маркса так и не готов, хотя должен был быть готов 22 августа. Техника работает, люди ходят, строители без касок, хотя через их головы проносятся грузы. Нарушено все, что можно», - посетовала горожанка.

Ей ответил представитель администрации города.

«Сроки завершения работ были перенесены на 30 августа 2023 года», - сообщил он.

Входную группу в парк выполнят из карельского гранита, как и чашу фонтана. Выбор материала обусловлен тем, что он долго сохраняет приятный внешний вид.