В Колышлейском районе школа «утонула в чапыжнике»

28.08.2023 | 14:08

В понедельник, 28 августа, на заседании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко критически отозвался о ремонте и содержании школы в селе Березовка Колышлейского района.

«Почему вся школа утонула в чапыжнике, заросла сорной травой? Если не заниматься поддержанием порядка постоянно, в плановом режиме, то будет вот такой результат. Работа должна быть системной», - заявил он.

Глава региона подчеркнул, что обеспечивать порядок не только в здании, но и на прилегающей территории - прямая обязанность директора.

«Я туда приехал, увидел в каком состоянии школа, крыша - выделил деньги на ремонт. Так будьте любезны к 1 сентября школу сдайте. И наведите порядок на территории», - добавил губернатор.

Он поручил применить дисциплинарное взыскание к тем, кто оказался виновен в сложившейся ситуации, пояснили в пресс-службе областного правительства.