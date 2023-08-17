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Общество

На улице Московской укладывают колотую плитку

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На улице Московской в Пензе рабочие укладывают на местах разрытий колотую плитку. На это в четверг, 17 августа, обратил внимание глава города Александр Басенко, побывавший на объекте.

«Там, где повреждена плитка, она должна восстанавливаться новой. Сколько ее - у нас не прописано, это вы разбирайтесь с основным подрядчиком, но мы не примем такое восстановление. И подписывать акты восстановительных работ мы не будем», - заявил он субподрядчику, который занимается восстановлением благоустройства на Московской.

Александр Басенко для примера указал место, где уложена колотая старая плитка.

«Вы для чего это делаете? Не надо зарабатывать на бюджете города. Снимайте сразу, не теряйте время, меняйте на новую», - посоветовал он.

17 августа на улице Московской, где все лето проходит ремонт теплосетей, представители власти провели промежуточное совещание с подрядчиком и субподрядчиком. Результаты осмотра главной пешеходной улицы их не порадовали.

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