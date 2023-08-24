На дороге между Кривозерьем и Терновкой перенастроили камеры

24.08.2023 | 16:04

На дороге, соединяющей Кривозерье и Терновку, перенастроили комплекс видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом стало известно в четверг, 24 августа.

«На ул. 40 лет Октября стоит камера на 40, там просто прямая дорога, ни одной аварии никогда не было, вопрос: она там нужна?» - поинтересовался пользователь на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи пояснил, что камера со скоростным ограничением 40 км/ч была установлена по согласованию с управлением ГИБДД УМВД России по области во время масштабного ремонта.

«После проведенной реконструкции улицы был изменен скоростной режим на указанном участке дороги и комплекс фотовидеофиксации перенастроен на скоростное ограничение 60 км/ч», - говорится в ответе.

Правила на отрезке в районе улицы Бийской впервые изменились около года назад, тогда проезд стал обходиться водителям в несколько сотен рублей. Знаки были, но навигационное приложение некоторое время не сигнализировало о превышении скорости. Камера же все фиксировала, и пензенцы получали письма с предложением оплатить штраф.