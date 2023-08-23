Сетевое издание|18+|Среда|23 авг 2023|08:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Портреты героев предлагают рисовать на стенах многоэтажек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил в каждом городе России расписывать дома портретами участников спецоперации на Украине. По его мнению, так дети лучше запомнят героев.

«Таким образом, мы не просто выразим уважение нашим защитникам, но и покажем юному поколению, кто они такие. Ведь ребенок больше воспринимает яркие, красочные рисунки, чем длинные тексты», - цитирует депутата сетевое издание «360».

Депутат предложил также украсить стены большими портретами как бойцов, так и тех, кто отличился в тылу.

«Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты», - уточнил парламентарий.

В Пензе подобная практика уже введена, однако не в виде муралов, а в качестве баннеров. А в центре города, на фасаде Дома молодежи на улице Кирова, размещен портрет Героя России Алексея Панкратова.

Алексей Панкратов - военнослужащий части в селе Леонидовка, ставший участником СВО и получивший прозвище «гроза беспилотников». 28 февраля 2022-го он вместе с дивизионом спас российскую мотострелковую бригаду, сорвав воздушную атаку и остановив украинских диверсантов.

Кроме того, еще в конце 2016 года на торец дома № 33/51 на улице Красной в Пензе нанесли огромный портрет летчика Константина Анохина - первого пензенца, получившего во время Великой Отечественной войны посмертно звание Героя Советского Союза.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте