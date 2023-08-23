Портреты героев предлагают рисовать на стенах многоэтажек

23.08.2023 | 08:20

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил в каждом городе России расписывать дома портретами участников спецоперации на Украине. По его мнению, так дети лучше запомнят героев.

«Таким образом, мы не просто выразим уважение нашим защитникам, но и покажем юному поколению, кто они такие. Ведь ребенок больше воспринимает яркие, красочные рисунки, чем длинные тексты», - цитирует депутата сетевое издание «360».

Депутат предложил также украсить стены большими портретами как бойцов, так и тех, кто отличился в тылу.

«Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты», - уточнил парламентарий.

В Пензе подобная практика уже введена, однако не в виде муралов, а в качестве баннеров. А в центре города, на фасаде Дома молодежи на улице Кирова, размещен портрет Героя России Алексея Панкратова.

Алексей Панкратов - военнослужащий части в селе Леонидовка, ставший участником СВО и получивший прозвище «гроза беспилотников». 28 февраля 2022-го он вместе с дивизионом спас российскую мотострелковую бригаду, сорвав воздушную атаку и остановив украинских диверсантов.

Кроме того, еще в конце 2016 года на торец дома № 33/51 на улице Красной в Пензе нанесли огромный портрет летчика Константина Анохина - первого пензенца, получившего во время Великой Отечественной войны посмертно звание Героя Советского Союза.