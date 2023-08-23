На достойный вид Бакунинского моста израсходовали 40 кг краски

23.08.2023 | 21:40

В среду, 23 августа, под слоем краски исчезли граффити на Бакунинском мосту. Ликвидацией занимались сотрудники МБУ «Пензавтодор».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, надписи, которые оставляют хулиганы, уничтожают несколько раз в неделю. Не все они просто портят вид, некоторые запрещены законом, так как рекламируют запрещенные вещества.

23 августа для ликвидации граффити использовали 40 кг краски.

«Уважаемые жители Пензы! Просим вас с уважением относиться к муниципальной собственности», - обратились к горожанам в мэрии.

Хулиганы портят имущество и в Заречном. Причем они делают это мгновенно после его обновления, чем вызывают еще большее возмущение у жителей и властей.