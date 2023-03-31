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Общество

Депутатам разъяснили, в каком случае «Локомотив» отдадут под застройку

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В пятницу, 31 марта, на сессии Пензенской городской думы стало известно о судьбе стадиона «Локомотив».

Осенью 2022 года строительная организация залила его водой. Представители администрации Железнодорожного района совместно с сотрудниками Управления МВД России по г. Пензе выезжали на место происшествия и зафиксировали факт нарушения. Однако утечку не могли ликвидировать долгое время. Стадион до сих пор затоплен.

Александр Басенко доложил депутатам, что именно 31 марта руководители водоснабжающей и строительной организации встретятся в кабинете замглавы города Ярослава Щигорева, чтобы обсудить проблему и найти решение.

Депутат Виктор Хомец спросил, будет ли в дальнейшем благоустраиваться «Локомотив» и нет ли у администрации планов отдать его под застройку.

Мэр пояснил, что рядом со стадионом находится школа № 26, и сейчас рассматривается вопрос присоединения этой территорию к учебному заведению и закрепления за управлением образования.

«Каких-то планов застроить ее многоквартирными домами у администрации нет совсем. Исходя из генерального плана города установлена определенная зона использования, которая не предполагает выдачу разрешения на строительство. Это как рекреационная зона. Откройте план города и посмотрите: построить жилой дом там невозможно. Изменения в генплане утверждают депутаты, а не администрация. Поэтому быть там дому или не быть – это вопрос, который решают депутаты», - подвел Александр Басенко итог.

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