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Общество

Синоптики обещают пензенцам теплое 18 августа

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Днем в пятницу, 18 августа, в Пензе снова будет жарко. Согласно прогнозу Пензенского гидрометеоцентра, воздух прогреется до 31 градуса.

Ночью окажется значительно прохладнее - 15-17 градусов.

Осадков в пятницу не ожидается, синоптики прогнозируют переменную облачность. Будет дуть умеренный, северо-восточный ветер.

В народном календаре 18 августа - Евстигней Житник. По этому дню наши предки судили о погоде в ближайшее время. Они выходили в поле на закате и кричали изо всех сил: при далеком эхе ждали солнца, при близком - дождя.

Ранее синоптики предсказывали, что август в Пензенской области будет теплее, чем обычно. Во всем Приволжском федеральном округе среднемесячная температура должна превысить норму.

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