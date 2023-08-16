В Пензе в детской поликлинике появилось 10 новых врачей

16.08.2023 | 10:34

В Пензе на работу в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» вышли 10 новых врачей и еще 10 должны поступить в ближайшее время. Об этом сообщили в областном минздраве.

Штат уже пополнился эндокринологом, травматологом, врачом функциональной диагностики и 7 педиатрами.

Эндокринолог Наталья Андреева будет работать в поликлинике № 2. Она окончила Пензенский медицинский институт по специальности «лечебное дело», затем ординатуру по профилю «эндокринология».

«Теперь юные пациенты, проживающие на территории обслуживания детской поликлиники № 2, имеют возможность наблюдаться у профильного специалиста по месту прикрепления. Рады приветствовать нового доктора в нашей команде», - заявил главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Александр Еремин.

Другие 10 врачей, которых ожидают в городской детской поликлинике, - это травматолог, гинеколог, оториноларинголог и 7 участковых педиатров.

Ранее сообщалось, что новые медики прибыли в Башмаковский, Кузнецкий и Лунинский районы Пензенской области: инфекционист, педиатр и акушер-гинеколог.