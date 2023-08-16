Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе в детской поликлинике появилось 10 новых врачей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на работу в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» вышли 10 новых врачей и еще 10 должны поступить в ближайшее время. Об этом сообщили в областном минздраве.

Штат уже пополнился эндокринологом, травматологом, врачом функциональной диагностики и 7 педиатрами.

Эндокринолог Наталья Андреева будет работать в поликлинике № 2. Она окончила Пензенский медицинский институт по специальности «лечебное дело», затем ординатуру по профилю «эндокринология».

«Теперь юные пациенты, проживающие на территории обслуживания детской поликлиники № 2, имеют возможность наблюдаться у профильного специалиста по месту прикрепления. Рады приветствовать нового доктора в нашей команде», - заявил главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Александр Еремин.

Другие 10 врачей, которых ожидают в городской детской поликлинике, - это травматолог, гинеколог, оториноларинголог и 7 участковых педиатров.

Ранее сообщалось, что новые медики прибыли в Башмаковский, Кузнецкий и Лунинский районы Пензенской области: инфекционист, педиатр и акушер-гинеколог.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте