Улица Суворова в Пензе останется перекрытой

16.08.2023 | 19:53

Аварийные работы на улице Суворова в Пензе не получилось завершить к вечеру среды, 16 августа, как планировалось.

Специалисты продолжают ремонтировать сети от пересечения с улицей Московской до перекрестка с Чехова. Движение там перекрыто для всех видов транспорта.

Все мероприятия намереваются завершить до 17:00 17 августа, сообщили в управлении ЖКХ города.

Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Суворова изменили маршруты общественного транспорта.

В список вошли автобусы № 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29, 82с, 99, 5к, 77, 25 , а также троллейбусы № 2, 7 и 6.