Луна не помешает пензенцам наблюдать звездопад

10.08.2023 | 08:18

В ночь с 11 на 12 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

«Условия наблюдения Персеид в 2023 году благоприятные. В ночь максимума Луна не помешает наблюдению метеоров, так как близка к новолунию. По данным Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Метеоры можно наблюдать при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки», - цитирует агентство астрономов.

Поток получил свое название от созвездия Персей, в котором находится область вылета метеоров. В средней полосе России он будет располагаться на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея в северо-восточной части неба. Наблюдать вспышки можно будет сразу после заката и до рассвета.

Для наблюдения за звездопадом специалисты рекомендуют выбирать площадки вне населенных пунктов. В таких местах специальные приборы не потребуются.

«Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу. [Это] белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами», - уточнили специалисты.