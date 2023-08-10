Эксперты рассказали, какую воду пить при цветении Сурского водохранилища

10.08.2023 | 10:12

Знойная погода, установившаяся в Пензенской области, спровоцировала активное цветение синезеленых водорослей в водоемах, в том числе в Сурском водохранилище.

Не только у берега, но и по всей акватории верхние слои воды приобрели мутный зеленоватый оттенок. Специалисты Роспотребнадзора не раз объясняли это явление: когда цветущие водоросли или цианобактерии отмирают и начинают разлагаться, они могут выделять газы, пахнущие тухлыми яйцами или гниющими растениями. При этом в воде не хватает кислорода, что усложняет жизнь местной фауне.

В Пензенской области эта проблема возникает каждый год с приходом жары. За цветением Сурского водохранилища следуют жалобы на качество водопроводной воды. Нередко от нее исходит неприятный запах. В региональном Роспотребнадзоре объясняют это явление тем, что для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды при централизованном водоснабжении концентрацию хлора увеличивают до значений, не превышающих допустимые.

Запах возникает в результате химической реакции из-за увеличения количества остаточного хлора. Данная мера обычно действует до тех пор, пока уровень планктона не уменьшится. Кроме того, для очистки применяют сернокислый алюминий. Пензенские ресурсники официально заявили: в настоящее время на сооружениях водоподготовки имеется достаточный запас реагентов для обеспечения водоснабжения города при повышенных дозах.

Формально водопроводная вода в такие периоды считается пригодной для питья. Варить ли из такой жидкости суп или заваривать чай - выбор каждого. О том, какие последствия на организм оказывает хлор, написано много. Человек на 70% состоит из воды, поэтому ее качество напрямую связано со здоровьем всех без исключения органов и систем.

Чтобы обеспечить население качественной и недорогой водой, в Пензе несколько лет назад реализовали программу по увеличению продолжительности жизни, установив в жилых массивах киоски артезианской воды «Ключ здоровья». Источник находится в экологически чистом районе близ села Большая Валяевка Пензенского района. Воду поднимают с глубины 180 метров и сразу развозят по киоскам.

Артезианская вода считается «живой», поскольку она очищена природой и не участвует в водообмене с поверхностными слоями почвы, соответственно исключены любые загрязнения. Ее не обрабатывают реагентами, в том числе хлорсодержащими. Приобрести воду можно не только в киосках. Нужное количество привезут домой через сервис доставки «Торнадо».

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