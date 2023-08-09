Погода в среду: пензенцам обещают кратковременный дождь и грозу

09.08.2023 | 07:41

По данным гидрометцентра, в среду, 9 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза.

Умеренный ветер будет дуть с северо-востока.

В регионе по-прежнему объявлен желтый уровень погодной опасности. В главном областном управлении МЧС предупредили: днем в большинстве районов температура воздуха составит +30…+32 градуса.

В Пачелмском и Белинском районах сохраняется IV класс пожарной опасности лесов.

В ночь на четверг, 10 августа, ветер сменит направление на восточное. Термометр покажет +16…+18 градусов.