Погода в среду: пензенцам обещают кратковременный дождь и грозу

По данным гидрометцентра, в среду, 9 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза.
Умеренный ветер будет дуть с северо-востока.
В регионе по-прежнему объявлен желтый уровень погодной опасности. В главном областном управлении МЧС предупредили: днем в большинстве районов температура воздуха составит +30…+32 градуса.
В Пачелмском и Белинском районах сохраняется IV класс пожарной опасности лесов.
В ночь на четверг, 10 августа, ветер сменит направление на восточное. Термометр покажет +16…+18 градусов.
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