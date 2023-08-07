Участников сборов «Гвардеец» познакомили со службой в Росгвардии

В Пензе наставники из числа офицеров спецназа Росгвардии встретились с участниками военно-патриотических сборов «Гвардеец» и познакомили их со своей службой.
Для будущих защитников Отечества подготовили насыщенную программу: устроили выставку образцов вооружения, средств защиты и экипировки, показали приборы для обнаружения взрывчатых веществ.
Также гостям дали возможность посоревноваться в неполной разборке и сборке автомата Калашникова и рассказали о правилах поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.
«Каждый мог найти для себя что-то интересное, узнать новое о Федеральной службе войск национальной гвардии России и попробовать себя в роли бойца спецназа», - подытожили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
В 2023 году участие в сборах «Гвардеец», девятых по счету, принимают 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Они пройдут курс молодого бойца, научатся стрелять из автомата, посетят занятия по парашютной подготовке. С ними будут работать инструкторы артиллерийского инженерного института и ДОСААФ.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - один из авторов проекта «Гвардеец». По его словам, в судьбе многих ребят лагерь сыграл решающую роль. После него они поступили в артиллерийский инженерный институт и другие военные учебные заведения.
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