Сетевое издание|18+|Понедельник|7 авг 2023|16:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Реконструкцию набережной пока продолжать не планируют

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Реконструкция набережной реки Суры в центре Пензы не продолжится в ближайшее время. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ, отвечая на вопрос жителя.

«Когда будет продолжена реконструкция набережной от Ростка до Бакунинского моста? Еще три года назад говорили о расселении частных домов на Урицкого, но воз и ныне там», - поинтересовался пензенец Александр Р. на странице администрации во «ВКонтакте».

Он приложил к обращению фотографии с неблагоустроенной части набережной. Разрисованный забор и пустырь не гармонируют со сравнительно недавно уложенной плиткой.

Участок набережной в районе перекрестка улицы Урицкого и Бакунинского моста вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Но благоустройство включенных в нее территорий проводится по итогам голосования, объяснил представитель УЖКХ.

«В 2023 году по результатам голосования победителем стала территория ЦПКиО им. В. Г. Белинского (ул. Лермонтова), которая будет благоустроена в 2024 году. Обустройство общественной территории набережной реки Суры в районе перекрестка ул. Урицкого и Бакунинского моста возможно в 2025 или последующем году в случае признания ее победителем голосования», - уточнил представитель ведомства.

Обновленную набережную Суры в Пензе открыли 5 мая. Там появились скейт-площадка, амфитеатр, скамейки, цветы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Александра Русского
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте