Реконструкцию набережной пока продолжать не планируют

07.08.2023 | 14:59

Реконструкция набережной реки Суры в центре Пензы не продолжится в ближайшее время. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ, отвечая на вопрос жителя.

«Когда будет продолжена реконструкция набережной от Ростка до Бакунинского моста? Еще три года назад говорили о расселении частных домов на Урицкого, но воз и ныне там», - поинтересовался пензенец Александр Р. на странице администрации во «ВКонтакте».

Он приложил к обращению фотографии с неблагоустроенной части набережной. Разрисованный забор и пустырь не гармонируют со сравнительно недавно уложенной плиткой.

Участок набережной в районе перекрестка улицы Урицкого и Бакунинского моста вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Но благоустройство включенных в нее территорий проводится по итогам голосования, объяснил представитель УЖКХ.

«В 2023 году по результатам голосования победителем стала территория ЦПКиО им. В. Г. Белинского (ул. Лермонтова), которая будет благоустроена в 2024 году. Обустройство общественной территории набережной реки Суры в районе перекрестка ул. Урицкого и Бакунинского моста возможно в 2025 или последующем году в случае признания ее победителем голосования», - уточнил представитель ведомства.

Обновленную набережную Суры в Пензе открыли 5 мая. Там появились скейт-площадка, амфитеатр, скамейки, цветы.