Врач предупредил о последствиях употребления арбузных косточек

06.08.2023 | 15:17

Есть мякоть арбуза с косточками не рекомендуется. В противном случае могут возникнуть проблемы с кишечником.

Об этом в интервью РИА Новости предупредил врач Андрей Тяжельников.

По его словам, арбузные косточки сами по себе не вредны, не стоит бояться, если человек случайно проглотил их в количестве нескольких штук.

«Но есть их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы», - отметил специалист.

Врач добавил, что не рекомендуется есть арбуз до кожуры, так как опасные для организма нитраты скапливаются в местах, прилегающих к корочке.

Ранее врач-гастроэнтеролог напомнила, что одни из главных свойств арбуза - мочегонное и желчегонное, благодаря чему происходит очищение почек и печени и снижение уровня холестерина в крови.

Бесконтрольно употреблять этот плод нельзя диабетикам и людям, страдающим почечной недостаточностью. Данный продукт противопоказан также при диарее, дисбактериозе, колитах, подтвержденных камнях в почках.