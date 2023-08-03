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Общество

Врачи напомнили о пользе и вреде арбузов

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Август - месяц, когда в меню большинства пензенцев входит арбуз. О том, чем полезна эта ягода, а кому следует ограничить ее употребление, пишет «Парламентская газета».

По словам врача-кардиолога Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Анны Березовской, арбуз является источником натурального антиоксиданта лицопена, который защищает сердце от повреждений.

«Лицопен способен предотвращать окислительный стресс, который нередко приводит к возникновению атеросклероза. Исследования показали, что регулярное употребление арбуза может снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний», - уточнила кардиолог.

Кроме того, аминокислота цитруллин, которой богат арбуз, в организме превращается в аргинин, способствующий расширению сосудов и улучшающий циркуляцию крови. Это полезно для тех, кто страдает от повышенного давления или имеет проблемы с сердечными клапанами.

Витамины А и С, которые содержит арбуз, также являются мощные антиоксидантами.

«Регулярное употребление арбуза может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить циркуляцию крови и помочь поддерживать оптимальную работу сердца», - резюмировала Анна Березовская.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Екатерина Миронова напомнила, что одни из главных свойств арбуза – мочегонное и желчегонное, благодаря чему происходит очищение почек и печени и снижение уровня холестерина в крови.

Екатерина Миронова предупредила: арбуз при выращивании впитывает все нитраты, поэтому может вызвать не только аллергические реакции, но и нанести существенный вред здоровью.

Не следует бесконтрольно употреблять арбуз диабетикам и людям, страдающим почечной недостаточностью. Также данный продукт противопоказан при диарее, дисбактериозе, колитах, подтвержденных камнях в почках.

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Источник — фото pixabay.com
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