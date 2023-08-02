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Общество

Пензенские эпидемиологи рассказали, можно ли пить водопроводную воду

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Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области обнародовал данные о качестве водопроводной воды в регионе по исследованиям, проведенным в первом квартале 2023 года.

Эпидемиологи отметили, что в целом количество проб, не отвечающих требованиям, снизилось, однако ситуация далека от идеальной. Так, по санитарно-химическим показателям специалисты забраковали 9,7% проб. Проверку на микробиологические загрязнения не выдержали 2,9% проб.

«Санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения остается в Пензенской области серьезной проблемой. Одним из путей ее решения для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является строительство новых сооружений водопровода, замена разводящих сетей, реконструкция имеющихся», - озвучили выводы в центре.

От того, насколько качественную воду пьет человек, напрямую зависит его здоровье. Организм на 70% состоит из воды, она принимает участие во всех процессах, обеспечивающих поддержание жизни. Поэтому к выбору воды для питья следует подходить максимально взвешенно.

Жителям Пензенской области доступна вода «Ключ здоровья». Киоски расположены вблизи жилых массивов в шаговой доступности. В свое время «Ключ здоровья» был частью программы по обеспечению населения недорогой и качественной водой.

«Ключ здоровья» - это артезианский источник в экологически чистом месте Пензенского района. Ее добывают с большой глубины из-под земли и сразу развозят по киоскам.

Артезианская вода считается одной из самых качественных, поскольку в источник не попадают загрязнения с поверхности земли - это исключено. Водоносный пласт залегает между твердыми породами, сообщение с землей отсутствует.

Качество воды определяют показатели жесткости и насыщенности важнейшими для организма человека микроэлементами. Эти характеристики у «Ключа здоровья» являются оптимальными.

Заказать артезианскую воду можно и через интернет-сервис доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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