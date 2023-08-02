«Гвардейцы» показали свои таланты на сцене «Дома офицеров»

02.08.2023 | 15:47

В среду, 2 августа, на сцене центре культурного развития «Дом офицеров» выступили участники военно-патриотических сборов «Гвардеец-2023». Они показали творческие номера в рамках конкурса «Визитная карточка».

Первыми перед жюри предстали члены пензенской команды.

«Хозяева сборов включили в свое выступление элементы боевой и строевой подготовки, презентацию региона, а также вокальную составляющую.

Бурными овациями юные гвардейцы оценили номера команд из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Команды продемонстрировали приемы самообороны, элементы рукопашного боя, вокальные композиции, стихи, а также рассказы о достопримечательностях регионов», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Члены жюри оценивали патриотическую направленность выступлений, владение материалом, а также внешний вид. Результаты конкурса огласят в финале сборов.

Сборы стартовали 1 августа и продлятся до 18-го числа. В них участвуют 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ребята пройдут курс молодого бойца, научатся стрелять из автомата, посетят занятия по парашютной подготовке. С ними будут работать инструкторы артиллерийского инженерного института и ДОСААФ.