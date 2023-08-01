В Пензенской области пересчитают пенсии почти 80 тысячам получателей

01.08.2023 | 13:06

Со вторника, 1 августа, пройдет перерасчет выплат работавшим в 2022 году получателям пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

По предварительным данным, в Пензенской области перерасчет страховых пенсий в этом году получит свыше 77,5 тысячи пенсионеров.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия», - напомнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Ранее эксперт рассказал, что размер выплаты может увеличиться на величину до 3 пенсионных баллов. Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в СФР, а стоимость балла - от года оформления пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составляет 123 рубля, поэтому максимальная прибавка составит около 370 рублей в месяц.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены по стандартному графику.

Также с 1 августа вырастут суммы получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Увеличится и размер выплат накопительной пенсии (размер увеличения зависит в основном от результатов инвестирования средств пенсионеров). На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 818,87 рубля в месяц, а срочной пенсионной выплаты по программе софинансирования - 2 156,91 рубля в месяц.

Кроме того, СФР завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году, с учетом поступления новых взносов на пенсию или по итогам инвестирования средств. Всего перерасчет получат 1 475 человек, средний размер разовой доплаты составит 4,2 тыс. рублей.