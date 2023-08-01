Сетевое издание|18+|Вторник|1 авг 2023|13:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области пересчитают пенсии почти 80 тысячам получателей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Со вторника, 1 августа, пройдет перерасчет выплат работавшим в 2022 году получателям пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

По предварительным данным, в Пензенской области перерасчет страховых пенсий в этом году получит свыше 77,5 тысячи пенсионеров.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия», - напомнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Ранее эксперт рассказал, что размер выплаты может увеличиться на величину до 3 пенсионных баллов. Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в СФР, а стоимость балла - от года оформления пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составляет 123 рубля, поэтому максимальная прибавка составит около 370 рублей в месяц.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены по стандартному графику.

Также с 1 августа вырастут суммы получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Увеличится и размер выплат накопительной пенсии (размер увеличения зависит в основном от результатов инвестирования средств пенсионеров). На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 818,87 рубля в месяц, а срочной пенсионной выплаты по программе софинансирования - 2 156,91 рубля в месяц.

Кроме того, СФР завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году, с учетом поступления новых взносов на пенсию или по итогам инвестирования средств. Всего перерасчет получат 1 475 человек, средний размер разовой доплаты составит 4,2 тыс. рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте