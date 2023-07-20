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Общество

Эксперт назвала максимальную прибавку к пенсии после 1 августа

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С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсии, как это происходит каждый год.

О том, как изменится финансовое положение этой категории россиян, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, никаких заявлений в Социальный фонд писать не нужно, так как перерасчет происходит автоматически.

Иванова-Швец отметила: выплата может увеличиться на величину до 3 пенсионных баллов. Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла - от года оформления пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составляет 123 рубля, поэтому максимальная прибавка составит около 370 рублей в месяц.

Кроме этого, с 1 числа каждого месяца проводится перерасчет выплат пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. Пенсия будет увеличена на размер всей предыдущей индексации.

Также перерасчет будет произведен пенсионерам, достигшим в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии, которая составляет 7 567 рублей.

Кроме того, пенсия может измениться у тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.

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Источник — фото pixabay.com
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