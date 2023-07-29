Погода в выходные: после разгула стихии зной спадет

29.07.2023 | 08:00

Уровень погодной опасности в Пензенской области в ближайшие сутки продолжает оставаться желтым. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

В субботу, 29 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей территории области - кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура днем поднимется до +25...+30 градусов.

Ранее синоптики предсказывали, что с воскресенья в Пензенской области жара отступит.

Действительно, в ночь на 30 июля термометр покажет +16...+18 градусов. Днем ветер изменит направление на противоположное и начнет дуть с северо-запада. Воздух уже не будет обжигающим - всего +22...+24 градуса. Возможны дождь и гроза.