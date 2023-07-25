Пензенцам советуют попробовать окрошку на томатном соке или щавеле

25.07.2023 | 13:39

В жаркую погоду, которую обещают синоптики в ближайшие дни, у многих жителей Пензенской области появится желание отведать окрошки. Но, оказывается, помимо традиционных заправок - кваса и кефира – можно использовать и другие.

Об этом рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

«Окрошку можно залить холодным бульоном. Чтобы блюдо сохранило свою легкость, для его приготовления стоит выбрать курицу. Подойдут любые части, кроме грудки. По вкусу можно добавить любимые специи, чтобы придать бульону пикантности. Перед тем как добавлять бульон в окрошку, охладите его. Однако здесь важно помнить, что срок хранения должен быть не более трех дней в холодильнике», - приводят совет профессионала «Известиям».

Кроме того, интересной заправкой станет томатный сок.

«Альтернативная подача окрошки может показаться странной, но это сочетание точно стоит попробовать летом. Набор продуктов такой же, как всегда: картофель, огурцы, ветчина, яйца и зелень. Томатный сок придаст им кислинки и откроет для вас окрошку с новой стороны», - подчеркнул бренд-шеф.

По его словам, заменить кефир можно натуральным йогуртом и газированной водой. В этом случае блюдо получится низкокалорийным и очень легким.

«Вкус будет не таким ярким, как в случае с кефиром, поэтому здесь можно поэкспериментировать со специями или, например, добавить немного лимонного сока», - предупредил эксперт.

Еще один рецепт холодного супа, рекомендованного Кузнецовым, основан на щавелевом отваре.

«Шинкуем щавель, варим его в течение пяти минут и охлаждаем. Листики растения стоит сохранить в зеленом бульоне. В окрошке с овощами и зеленью кисловатый щавель в сочетании со сметаной даст особо свежий вкус, который наверняка может стать любимым для всей семьи», - заключил бренд-шеф.