Военком: Пензенцы 60+ проявляют высокую мотивацию к службе

20.07.2023 | 14:21

В четверг, 20 июля, на брифинге в региональном правительстве военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков объяснил, зачем понадобилось увеличивать предельный возраст для желающих служить по контракту.

«Дело в том, что у нас даже в Пензенской области было много граждан, права которых не реализовывались, которые даже в 65 лет имеют отменное здоровье. По законодательству они не могли попасть на службу по контракту для защиты своей родины.

У нас на самом деле мотивированных среди населения в возрасте 60-65 лет очень много. Для того чтобы реализовать их права, государство пошло на то, чтобы увеличить этот возраст. Сейчас те, кто желает и чувствует патриотизм, могут вполне в этом возрасте защищать интересы Российской Федерации», - высказался он.

Андрей Сурков уточнил, что для рядовых предельная возрастная граница для подписания контракта с Министерством обороны РФ составит 55 лет, для младшего офицерского состава - 60, старшего - 65.

В 2023 году контракт заключили более 1 500 жителей Пензенской области.