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Общество

Пензенцы раскритиковали цены прогулок на катере по Суре

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Цена прогулок на катерах по Суре не устраивает пензенцев. Стоимость билета на речной транспорт варьируется в зависимости от дня недели от 250 до 300 рублей для детей от 3 до 7 лет и от 500 до 550 рублей для детей старше и взрослых.

Свое недовольство пензенцы высказали в Telegram.

«Т. е. семья из трех человек (с ребенком от 7 лет) в среднем прокатится за 1 500 по какой-то вонючей речке без достопримечательностей на берегу», - возмутилась горожанка Анастасия.

Многие с ней согласились. «Вообще, что ли, с ума сошли!» «В Сочи 400 р., а тут наша замусоренная Пенза 500 р., вы, что, с дуба рухнули! Вы что там курите и пьете, когда такие цены устанавливаете? Имейте совесть в конце концов, наглецы!» - высказались пензенцы.

Но нашелся и человек, предложивший решение проблемы. «Купите свой катер», - посоветовал он.

К обсуждению присоединились специалисты Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. «Тарифы на осуществление прогулочного катания по водным объектам в связи с отсутствием социальной значимости не регулируются на государственном уровне. Цена устанавливается перевозчиком исходя из рыночной стоимости услуг», - объяснили они.

Прогулки по Суре на речном транспорте возобновили после долгого перерыва в 2021-м. Пензенцы ждали этого события более 10 лет, но расстроились, увидев цены. Горожане уже тогда назвали их космическими.

В 2022-м стоимость билета увеличилась. В 2023-м повышение произошло снова.

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