Общество

Стала известна дата пуска речных трамваев по Суре

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Из-за красного моста выплывают белые катера. Пока их два, третий - речное такси - на стоянке. В Пензе готовятся к открытию сезона водных прогулок. На тихоходных судах будут катать по нескольким маршрутам - к Городу Спутнику, району Барковки.

«Tigarbo Jet - это тихоходное судно, оно будет рассчитано на часовые прогулки. Будет делать разворот приблизительно в месте соединения реки Пензы и Суры», - рассказал директор фирмы Дмитрий Орлов.

Один катер способен вместить 20 пассажиров, другой чуть меньше.

Организаторы речного досуга отрабатывают все варианты движения транспорта по акватории.

«Я больше всего хочу покататься, потому что по этой реке я никогда в жизни не катался. Я только на лодке катался. Можно мне бесплатный билет?» - произнес мальчик.

«Летом ужасная жара три месяца, даже дождей иногда не бывает. Когда не выезжаешь из Пензы, думаешь, где отдохнуть. И вот как раз появились такие катера. Просто замечательно», - отметила прохожая.

Этого события пензенцы ждали более десяти лет, именно в 2011-м прекратил ходить катер «Сура». Тогда же списали и «Чайку». Теперь у горожан вновь есть возможность посмотреть на город с речных просторов.

Команда «Свистать всех наверх!» прозвучит 8 мая. В субботу в 12:00 на причале у «Ростка» в торжественной обстановке откроют сезон. С гостями на борту катера отправятся в путешествие по Суре.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

И.А. уже знает,доложили ему?

Гость||

Спасибо Иван Александрович.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

думаешь, где отдохнуть. И вот как раз появились такие катера. Просто замечательно», - отметила прохожая.
А она расценки знает?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Спасибо Иван Александрович.
Отпускайте уже этого козла отпущения, мы его уже простили. И деньги отдайте в бюджет.

Гость||

Можно мне бесплатный билет?» - произнес мальчик.

Бесплатно тебе мальчик парт билет партии Единая Россия дадут.

Гость||

Гость писал(a):

И деньги отдайте в бюджет.
Деньги? Какие деньги?

Гость||

Можно мне бесплатный билет?» - произнес мальчик.

А мжт тебе ключ от квартиры дать, где деньги лежат!?

Гость||

Катера ходили по Суре и 2012году, это 100%, у нас был последний звонок и мы катались в июне 2012-го!

Гость||

450 руб одна поездка будет. Как-то дороговато

Гость||

Гость писал(a):

Можно мне бесплатный билет?» - произнес мальчик.

Бесплатно тебе мальчик парт билет партии Единая Россия дадут.

Ха-ха- ха

Гость||

Самогон говорят можно с собой брать и закусь тож.

Гость||

Гость писал(a):

ещё надо будет ждать когда народ наберется.

За то почти что даром)))

Гость||

Это кракозябра называется пассажирское прогулочное судно TIGARBO JET и стоит это фуфло 4 млн. руб.

Масса судна, кг 2400

Максимальное количество пассажиров, чел. 18

Габаритные размеры

Длина по КВЛ, мм 9500

Ширина, мм 2800

Высота борта по миделе, мм 850

Высота надводного борта, не менее, мм 410

Средняя осадка, мм 440

Допустимая мощность подвесного мотора, л.с. 140

Полное водоизмещение, кг 4870

Материал корпуса Алюминий

Класс РРР + Р 1,2

Так что не будет у нас ни каких речных трамвайчиков ,это сравнивать с Фонтанкой вообще не возможно. Кругом сплошной обман и халтура.

Гость||

Целый час в пути... а если я от выпитого и съеденного в сортир захочу??

Гость||

Гость писал(a):

Целый час в пути... а если я от выпитого и съеденного в сортир захочу??

Там гальен есть? Или за борт. нашел проблему.

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Имя: Гость
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