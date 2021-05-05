Стала известна дата пуска речных трамваев по Суре

05.05.2021 | 19:01

Из-за красного моста выплывают белые катера. Пока их два, третий - речное такси - на стоянке. В Пензе готовятся к открытию сезона водных прогулок. На тихоходных судах будут катать по нескольким маршрутам - к Городу Спутнику, району Барковки.

«Tigarbo Jet - это тихоходное судно, оно будет рассчитано на часовые прогулки. Будет делать разворот приблизительно в месте соединения реки Пензы и Суры», - рассказал директор фирмы Дмитрий Орлов.

Один катер способен вместить 20 пассажиров, другой чуть меньше.

Организаторы речного досуга отрабатывают все варианты движения транспорта по акватории.

«Я больше всего хочу покататься, потому что по этой реке я никогда в жизни не катался. Я только на лодке катался. Можно мне бесплатный билет?» - произнес мальчик.

«Летом ужасная жара три месяца, даже дождей иногда не бывает. Когда не выезжаешь из Пензы, думаешь, где отдохнуть. И вот как раз появились такие катера. Просто замечательно», - отметила прохожая.

Этого события пензенцы ждали более десяти лет, именно в 2011-м прекратил ходить катер «Сура». Тогда же списали и «Чайку». Теперь у горожан вновь есть возможность посмотреть на город с речных просторов.

Команда «Свистать всех наверх!» прозвучит 8 мая. В субботу в 12:00 на причале у «Ростка» в торжественной обстановке откроют сезон. С гостями на борту катера отправятся в путешествие по Суре.