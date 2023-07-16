Пензенский детсад вошел в тысячу лучших в России

16.07.2023 | 13:00

Детский сад № 56 г. Пензы, расположенный на улице Луначарского, признан одним из лучших в стране.

Как сообщили в городском управлении образования, детсад участвовал во всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2022-2023», который проходил на публичной интернет-площадке с 1 ноября 2022 года по 17 марта 2023-го.

Дошкольные образовательные организации размещали там информацию о своей работе.

Педагоги детского сада № 56 показали, какие методы и технологии используют, и сумели впечатлить жюри.

«По итогам конкурса были определены 1 000 лучших детских садов России. В их число вошел детский сад № 56 города Пензы. Он стал лауреатом-победителем и получил медаль победителя, удостоверение, грамоту», - рассказали в управлении образования.