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Общество

Корь: нужна ли пензенцам свежая прививка перед госпитализацией

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Перед плановой госпитализацией не должны требовать сведений о свежей прививке от кори. Об этом в четверг, 13 июля, в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», организованном ЦУРом Пензенской области, заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Если человек прошел две плановых вакцинации (в год и 6 лет), то еще одной прививки перед плановой госпитализацией не требуется.

В случае потери данных о проведенной иммунизации против кори можно предъявить в медучреждении результаты анализа на антитела.

«Прививки должны делать дети по нацкалендарю: в год и 6 лет. Если вдруг ребенок запоздал, то в любом случае вакцинация должна пройти двукратно через 5 лет. Вакцинации подлежат все лица до 55 лет, ранее не привитые, не болевшие корью, сотрудники социальной сферы, которые находятся в постоянном контакте с большим количеством людей. Люди старше 55 лет вакцинируются в очаге, таком, как у нас в Елюзани», - пояснила Марина Воробьева, отвечая на вопрос о том, кому нужно обязательно привиться от кори.

Она добавила, что люди, которые дважды прошли вакцинацию (в детстве), подвержены риску заболеть корью, но инфекция будет протекать в легкой форме, в некоторых случаях атипично.

«Ни одна вакцина стопроцентной защиты не дает. Иммунитет формируется у 95% вакцинированных», - отметила Воробьева.

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