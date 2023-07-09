На улице Пушкина в Пензе уже восстанавливают газоны

Близится к концу ремонт дороги на улице Пушкина в Пензе. Сейчас там проводят благоустройство зеленых зон.
«Рабочие подрядной организации завозят новую землю и засевают траву в местах, где была нарушена целостность газонов», - сообщили в городской администрации.
Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.
В порядок решено было привести и проезжую часть, и тротуары.
Пензенцы часто жаловались в соцсетях на то, что часы дорожного ремонта совпадают с обычным рабочим временем, поэтому загруженность улиц еще больше увеличивается, появляются заторы. В ответ представители ведомств сообщали, что таков распорядок труда бригад.
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